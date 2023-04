Pentathlon Moderno, World Cup 2023: Frezza e Sotero volano in finale ad Ankara

Buone notizie per l’Italia da Ankara (Turchia), sede della seconda tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno. Si sono infatti qualificate per la finale Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Alice Sotero (Fiamme Azzurre). La prima ha chiuso al terzo posto la semifinale ‘A’ con 1064 punti, arrendendosi solo all’egiziana Salma Abdelmaksoud e alla coreana Seungmin Seong, entrambe a 1073. La seconda ha invece concluso la semifinale ‘B’ con 1069 punti alle spalle della messicana Mariana Arceo (1076) e la coreana Haeun Jang (1075). Out invece Francesca Tognetti, dodicesima con 1056 punti. Per quanto riguarda il maschile, nel pomeriggio si è disputato il Ranking Round di scherma in vista delle semifinali maschili: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ha ottenuto 190 punti, mentre Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri) 185.