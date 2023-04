Impresa Musetti a Montecarlo, è il quarto italiano a battere Djokovic

Lorenzo Musetti scrive la storia al Masters 1000 di Montecarlo. L’azzurro batte Novak Djokovic col punteggio di 4-6 7-5 6-4 ed è appena il quarto italiano di sempre a battere il fuoriclasse serbo in ormai quasi vent’anni di sua carriera ad alti livelli. Il primo a riuscirci fu Filippo Volandri con un 7-6(5) 6-1 al primo turno di Umago nel lontano 2004, poi è toccato a un super Marco Cecchinato, ce lo ricordiamo tutti, sulla terra rossa del Roland Garros nel 2018 nei quarti di finale. Infine, è toccato a Lorenzo Sonego nel 2020 nei quarti di finale di Vienna. E adesso è il carrarino a prendersi lo scalpo più clamoroso agli ottavi del torneo del Principato, scrivendo una pagina importante dello sport azzurro, anche in virtù del derby contro Sinner ai quarti e dunque alla sicura presenza di un italiano in semifinale.