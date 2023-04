Basket: Varese fa ricorso dopo i 16 punti di penalizzazione

L’OpenjobMetis Varese ha deciso che farà ricorso contro i 16 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale della Fip per ‘frode e illecito sportivo’. Nella nota ufficiale si legge: “Pallacanestro Varese apprende con sconcerto e stupore il provvedimento assunto in data odierna dal Tribunale Federale e che si riferisce a fatti accaduti anni fa. Ritenendo di non aver violato alcuna norma federale, attendiamo le motivazioni per comprendere le cause di una decisione inaspettata. Annunciamo, pertanto, che effettueremo immediato reclamo alla Corte d’Appello Federale affinché vengano accolte le nostre legittime difese”.

Al centro della vicenda ci sarebbe un documento depositato dal club ad inizio stagione che attestava come non ci fossero situazioni debitorie, secondo l’accusa questa autocertificazione sarebbe però stata smentita dall’arbitrato vinto a novembre 2022 dall’ex giocatore serbo Milenko Tepic per il mancato pagamento di alcune mensilità durante la stagione 2019/20. La sentenza stravolgerà adesso la classifica: Varese diventa ultima, a 6 lunghezze dalla salvezza con 6 gare da giocare.