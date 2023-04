Pentathlon Moderno, Coppa del Mondo 2023: Malan settimo a Budapest, indietro Micheli

Due piazzamenti in top 10 per l’Italia nella terza tappa della World Cup 2023 di pentathlon moderno, a Budapest (Ungheria). Il migliore è stato Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), settimo con 1507 punti nella finale vinta dal coreano Woongtae Jun (1534) sulall’egiziano Mohanad Shaban (1530) e il ceco Martin Vlach (1525). Decimo invece Gianluca Micozzi (Esercito) con 1496, mentre Matteo Cicinelli (Carabinieri) non è andato oltre la 14^ piazza con 1485.

Al femminile, invece, Elena Micheli (Carabinieri) non è riuscita a ripetersi dopo l’ottima semifinale di giovedì ed è uscita di scena nella prova di equitazione, partendo così dal fondo nel laser run. Per lei è quindi arrivato solo un 17° posto. Successo per la beniamina di casa Blanka Guzi (1424), vittoriosa in semifinale sulla connazionale Michelle Gulyas (1422) e sull’egiziana Salma Abdelmaksoud (1419). “Sono molto contento di questa prova di Coppa del Mondo, nonostante i risultati non siano stati eccezionali come sarebbero potuti essere“, ha dichiarato il direttore tecnico Andrea Valentini.