Roma-Milan 1-1, Pioli: “Non abbiamo giocato male, anche per noi due punti persi”

“Anche per noi sono due punti persi. Non abbiamo giocato male, ci è mancata la giocata giusta negli ultimi trenta metri. Abbiamo controllato la partita, è un peccato non aver sfruttato alcune situazioni. Sapevamo che la difficoltà era sbloccare la gara, ma più va avanti il tempo più cala la lucidità. Non è il risultato che volevamo, volevo la vittoria ma almeno abbiamo rimediato”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio contro la Roma.

Un gol di Saelemaekers al 97’ fissa il risultato sull’1-1 dopo l’iniziale vantaggio di Abraham al 94’. Una “partita strana”, giudica Pioli: “Su 106’ se ne sono giocati 49’, così è difficile avere ritmo e non solo per il Milan. Abbiamo iniziato bene la partita a differenza di altre volte. Possiamo far meglio, ma se l’avversario si mette sotto palla è difficile dare ritmo”. L’euroderby di Champions è ancora lontano: “Con quella di oggi sono sette partite in ventuno giorni. Dobbiamo pensare ad una gara alla volta, il sogno Champions è nel cassetto e lo tireremo fuori al momento opportuno. Le difficoltà ci sono, ma se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo accelerare in campionato”.