Pechino Express 2023 stasera in tv: orario e anticipazioni quarta puntata 30 marzo

La quarta puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 30 marzo su Sky Uno a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono inoltre visibili in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go. Dopo l’eliminazione degli Istruiti, ovvero Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, la puntata odierna si aprirà con un confronto tra i concorrenti, profondamente colpiti dalla decisione delle Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio di salvare gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi, i personaggi meno graditi dai concorrenti di questa edizione, almeno fino a questo momento.

La quarta tappa sarà l’ultima in India. I concorrenti dovranno percorrere 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala. La tappa si aprirà a Mysore, la seconda città più grande del Karnataka dopo la capitale Bangalore, e si chiuderà a Kumarakam, popolare destinazione turistica nel Kerala, nell’estremo sud dell’India.