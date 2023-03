Highlights Efes-Virtus Bologna 86-67, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Efes-Virtus Bologna, sfida valida come trentaduesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Altra sconfitta pesante in trasferta per gli uomini di coach Scariolo, che dopo un primo quarto positivo, crollano sotto i colpi di Zizic e Pleiss, su tutti: 86-67 il risultato finale. Tra le Vu Nere, qualche lampo di Mannion, positivo soprattutto da tre (4/8), per 17 punti totali con 6 assist. Di seguito e in alto, i momenti salienti della partita.

