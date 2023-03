Jannik Sinner in semifinale nel Masters 1000 Miami 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Miami 2023. Prosegue la stagione da applausi del tennista azzurro, che dopo risultati positivi tra l’Australia e l’Europa sta facendo molto bene anche negli Stati Uniti in occasione del Sunshine Double. Dopo la sconfitta in semifinale ad Indian Wells, è arrivata un’altra semifinale, stavolta a Miami, in Florida. Jannik l’ha raggiunta senza grosse difficoltà e grazie a un tennis davvero sublime. Battuti nell’ordine Djere, Dimitrov, Rublev e Ruusuvuori, quest’ultimo in due set dopo un’interruzione per pioggia nel secondo set.

Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è assicurato ben 360 punti del ranking maschile, per un totale di 3105 punti che lo proiettano alla posizione numero 9 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 332mila e 71 euro complessivi. Di seguito il montepremi completo del Masters 1000 di Miami 2023.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 MIAMI 2023

PRIMO TURNO – € 17.599 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 29.129 (25 punti)

TERZO TURNO – € 52.599 (45 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 91.442 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 173.977 (180 punti)

SEMIFINALI – € 332.585 (360 punti)

FINALISTA – € 624.700 (600 punti)

VINCITORE – € 1.190.454 (1000 punti)