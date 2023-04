Pattinaggio figura, World Team Trophy 2023: Italia salda al 5°posto dopo la seconda giornata

Italia al 5° posto in classifica dopo la seconda giornata del World Team Trophy, competizione a squadre di pattinaggio di figura giunta all’ottava edizione. Piazzamento dunque invariato rispetto al giovedì e che non lascia più speranze di rimonta per un posto sul podio. Nel programma corto delle coppie di artistico gli azzurri Sara COnti e Niccolò Maci hanno ottenuto il quarto posto con 69.84 punti; poi, nella danza libera, è arrivata una seconda posizione con il nuovo primato nazionale per Charlène Guignard e Marco Fabbri. i.Nel programma libero femminile, infine, Lara Naki Gutmann ha concluso la sua prova in ottava posizione con 116.83 punti mentre Anna Pezzetta ha terminato con l’undicesimo posto con un punteggio di 106.30.