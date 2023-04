Napoli, Spalletti: “Osimhen convocato, col Verona due anni fa uno dei punti più bassi”

“Condizioni di Osimhen buone, convocarlo domani è la naturale risposta, domani farà parte della naturale convocazione, chiaro che l’obiettivo è arrivare al meglio possibile per martedì, però domani viene in panchina”. Lo ha detto Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Verona: “Chiunque scende in campo domani lo fa sapendo di essere protagonista di una delle partite più importanti dell’anno. Turnover ragionato non so che vuol dire, non cambio dieci giocatori ma qualcosa sì. Kim sarà titolare visto che non gioca martedì. Qualcuno dobbiamo farlo recuperare”.

E sulle frasi sui tifosi: “Spalletti contro i tifosi? Il mio è solo un appello per dire che in questo momento bisogna stare tutti compatti e uniti, guidati dall’amore per Napoli. Non entro nel merito dei contrasti che ci sono, penso che sia incomprensibile in questo momento privare questo gruppo per tutto quello che ha fatto del supporto di cui abbiamo bisogno”. Quindi l’allenatore azzurro ricorda la partita con l’Hellas di due anni fa, quando ancora non era sulla panchina campana: “Verona fondamentale per arrivare bene alla partita di martedì. La partita contro il Verona prima che arrivassi rappresentava un po’ la storia del Napoli, uno dei punti più bassi nel 2021, ora può essere uno dei punti più bassi”.