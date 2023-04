Masters 1000 Montecarlo 2023: Sinner-Musetti in diretta e in chiaro su Youtube di Sky Sport

Il derby di quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti verrà trasmesso in diretta e in chiaro sul canale Youtube di Sky Sport. Come già accaduto per la sfida di secondo turno tra l’altoatesino e l’argentino Schwartzman, l’emittente ha deciso di regalre anche a chi non è abbonato questo importante e decisamente emozionante incontro tra i due azzurri, che si sfideranno per un posto in semifinale nel Principato. La partita è programmata come quarta dalle ore 11:00 sul campo centrale e presumibilmente comincerà intorno alle ore 17, dopo Medvedev e Rune che stanno per scendere in campo. E si potrà seguire, oltre che sui canali di Sky, su Sky Go e NOW, anche su questo link.