Pattinaggio di figura, Mondiali Saitama 2023: Shoma Uno si conferma campione, Rizzo 9°

Shoma Uno profeta in patria ai Mondiali 2023 di Saitama di pattinaggio di figura. Il talento giapponese, nonostante non fosse al 100% fisicamente, riesce a imporsi nel programma libero maschile. Dopo il miglior punteggio nel programma corto, l’atleta nipponico si conferma anche nel lungo, conquistando il secondo oro consecutivo. 196.51 (103.13+93.38) il suo score, per un totale di 301.14. Secondo posto per il sudcoreano Junhwan Cha, mentre a salire sul gradino più basso del podio è lo statunitense Ilia Malinin, classe 2004.

Per quanto riguarda gli italiani, un buon Matteo Rizzo chiude al nono posto, rimontando quattro posizioni dopo il corto. Record personale per l’azzurro nel programma libero – 176.76 (91.38+85.38) per un totale di 256.04 – e peccato per gli errori commessi nel finale che gli hanno impedito di ottenere ancora più punti. Meno bene l’altro italiano in gara, Daniel Grassl, che ha deluso le aspettative e si è fermato al 12° posto con un punteggio di 157.93 (79.45+78.48), per un totale di 244.83.