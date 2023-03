Curling, Mondiali femminili 2023: Italia fuori ai playoff tra i rimpianti, vince la Svezia 4-3

L’Italia viene sconfitta dalla Svezia nella partita valevole per i playoff dei Mondiali femminili 2023 di curling e deve salutare la competizione. Niente da fare per Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli, che non riescono a bissare il successo del round robin, in cui avevano liquidato la Svezia per 7-3. Sul ghiaccio di Sandviken, le padrone di casa si prendono la rivincita, imponendosi con il punteggio di 4-3 e approdando in semifinale. Masticano amaro le azzurre, che hanno disputato una gara più che positiva ma si sono arrese nel finale. Fatale proprio l’ultima stone, con la Svezia che ha prevalso sul filo di lana, raggiungendo la Svizzera al penultimo atto.

CRONACA – Primo tempo in cui regna l’equilibrio e con molti end che si concludono con un nulla di fatto. L’Italia fatica a sbloccarsi, ma si difende bene e concede poco. Le padrone di casa, tuttavia, non sbagliano davvero nulla e riescono comunque a ottenere due punti, chiudendo il primo tempo avanti 2-0. Poco male per Constantini e compagne, che inaugurano la ripresa con uno strepitoso sesto end. Le azzurre non solo si sbloccano, ma conquistano due punti e ristabiliscono la parità. La sfida si accende nel finale, con le due squadre che si spartiscono equamente altri due punti tra ottavo e nono end. Con il punteggio in parità sul 3-3 e l’ultimo end da giocare (in cui la Svezia è di mano), la sfida si accende ma a spuntarla sono le svedesi. Constantini fa il possibile nel finale, inventandosi anche una doppia bocciata da applausi, ma le avversarie non tremano e, grazie alla bocciata di Hasselborg all’ultima stone, staccano il pass per la finale.