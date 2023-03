Golf, WGC-Dell Technologies Match Play 2023: Rahm eliminato ai gironi, tra i big avanti McIlroy e Scheffler

Si è conclusa la fase a gironi del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo di golf in corso di svolgimento in Texas all’Austin Country Club e valido sia per il PGA Tour che il DP World Tour. In campo quasi tutti i migliori 64 giocatori al mondo, ma solo 16 hanno staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta. Tra le grandi sorprese spicca sicuramente l’eliminazione di Jon Rahm, che è stato sconfitto nettamente da Billy Horschel per 5&4: proprio Horschel si è qualificato, condannando Rahm alla seconda sconfitta in tre incontri della fase eliminatoria. Nessun problema invece per Rory McIlroy e Scottie Scheffler, così come per altri due dei principali favoriti della vigilia come Max Homa e Patrick Cantlay. Questi quattro giocatori hanno superato da imbattuti il proprio raggruppamento.

Gli altri giocatori qualificati agli ottavi di finale sono Jason Day, Xander Schauffele, Andrew Putnam, Matt Kuchar, JJ Spaun, Sam Burns, Lucas Herbert, Cameron Young e JT Poston, oltre a Kurt Kitayama e Mackenzie Hughes che si sono qualificati dopo le buche di spareggio.