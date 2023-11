Serie C, Arzignano-Vicenza 0-1: De Col la decide al photo finish

Terminata la sfida tra Arzignano e Vicenza, valida per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. A vincere, sul finale, è stata la squadra ospite, con un colpo di testa di De Col che regala lo 0-1 ed i tre punti alla sua formazione.

Nel primo tempo equilibrio tra le due squadre, con l’Arzignano che muove maggiormente il gioco. Vola Boseggia a deviare in calcio d’angolo al 4′. Prima occasione per i biancorossi su punizione del proprio numero 10. Grande azione per la squadra di casa al 32′. Sfondamento di Baldè, che vince una serie di rimpalli e la mette bassa verso il centro dell’area dove Costa, per anticipare Parigi, fa quasi autogol. Al 33′ ripartenza velocissima dei biancorossi: Pellegrini aziona Della Morte che si presenta al tiro davanti a Boseggia, ma viene murato sul più bello.

Nel secondo tempo il Vicenza alza i giri del motore. Al 71′ Costa ci prova al volo con un destro sulla ribattuta della difesa, palla alta di poco sopra la traversa. Occasione vicentina clamorosa al 73′. Greco stacca di testa su corner di Costa, ma compare Bernardi sulla linea a cancellare il vantaggio degli ospiti. All’87′ Cazzadori con un controllo salta Sandon e calcia col sinistro, Confente c’è e respinge. Al 92′ arriva il gol del Vicenza! Sul finale di gara la decide Filippo De Col: corner di Costa dalla sinistra per la testa del numero 26, che la schiaccia all’angolino, 0-1.