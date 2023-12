Pattinaggio di figura, Adnkronos: la Procura Antidoping chiede una squalifica di due anni per Daniel Grassl

La Procura Antidoping ha chiesto una squalifica di due anni per Daniel Grassl. Lo riporta Adnkronos. Il giovane pattinatore di figura azzurro è accusato di aver saltato tre controlli nel corso degli ultimi due anni. Il 21enne Grassl, argento agli Europei nel 2022, lo scorso inverno si era trasferito in Russia per essere allenato da Eteri Tutberidze, allenatrice di tante campionesse. Da qualche mese, però, l’atleta di Merano è già rientrato in Italia. Ora dovrà difendersi a processo davanti al Tribunale Nazionale Antidoping.