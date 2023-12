Santos retrocesso, furia dei tifosi: auto incendiate per le strade (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 52

Il Santos è retrocesso nella seconda divisione del calcio brasiliano per la prima volta in 111 anni di storia. Fatale è stata la sconfitta per 2-1 col Fortaleza che ha permesso al Bahia di scavalcarlo e relegare il Santos al 17° posto. Una retrocessione che ha scatenato la furia dei tifosi, che si sono riversati nelle strade dove non sono mancati atti di teppismo. Diverse auto sono state date alle fiamme e la notte ha visto scontri con la polizia, intervenuta per fermare la rabbia degli ultras. Anche il The Sun ha pubblicato alcuni filmati legati alla contestazione dei tifosi. Tante le reazione degli ex illustri, a partire da Neymar. “Presto torneremo a gioire”, ha scritto sui social la star brasiliana, ora all’Al-Hilal in Arabia Saudita. Mentre il Palmeiras di San Paolo si assicurava il campionato, i tifosi del Santos sono pieni di rabbia e delusione. “È stata una serata storicamente negativa. Prima di tutto dobbiamo scusarci con molta umiltà”, le parole del direttore tecnico Alexandre Gallo.

Tristes imágenes en Vila Belmiro: tras producirse el primer descenso de la historia del club, los hinchas del Santos prendieron fuego autos y produjeron destrozos. pic.twitter.com/bOLcGGY3ca — SportsCenter (@SC_ESPN) December 7, 2023