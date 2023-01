Pattinaggio artistico, programma corto maschile oggi in tv: orari e streaming Europei 2023 con Grassl e Rizzo

Il programma, gli orari e la diretta tv del programma corto maschile di pattinaggio artistico agli Europei 2023. Seconda gara di questo primo giorno sul ghiaccio finlandese di Espoo dopo l’esordio con il programma corto coppie artistico. Occhi puntati sui due azzurri Daniel Grassl e Matteo Rizzo. Appuntamento questo pomeriggio, mercoledì 25 gennaio, alle ore 16.35.

Diretta tv – Tutte le gare verranno mostrate integralmente in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, con alcune gare trasmesse anche sui canali tv Eurosport 1 ed 2 (visibili in streaming su Sky Go, Timvision e Dazn).