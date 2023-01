Pattinaggio artistico, Europei Espoo 2023: la start list del programma corto maschile

La start list del programma corto maschile agli Europei 2023 di pattinaggio, in corso di svolgimento a Espoo, in Finlandia. Tre gli azzurri al via, con gli occhi puntati in particolar modo su Matteo Rizzo e Daniel Grassl, che saranno gli ultimi due ad esibirsi in ordine cronologico. L’appuntamento è alle ore 16:40 italiane.

LA START LIST

Warm-Up Group 1

1 David SEDEJ SLO

2 Petr KOTLARIK CZE

3 Samuel McALLISTER IRL

4 Larry LOUPOLOVER BUL

5 Aleksandr VLASENKO HUN

Warm-Up Group 2

6 Kyrylo MARSAK UKR

7 Graham NEWBERRY GBR

8 Georgii RESHTENKO CZE

9 Vladimir SAMOILOV POL

10 Mark GORODNITSKY ISR

11 Jari KESSLER CRO

Warm-Up Group 3

12 Burak DEMIRBOGA TUR

13 Nikita STAROSTIN GER

14 Valtter VIRTANEN FIN

15 Davide LEWTON BRAIN MON

16 Adam HAGARA SVK

17 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE ESP

Warm-Up Group 4

18 Andreas NORDEBACK SWE

19 Gabriele FRANGIPANI ITA

20 Maurizio ZANDRON AUT

21 Mihhail SELEVKO EST

22 Nika EGADZE GEO

23 Deniss VASILJEVS LAT

Warm-Up Group 5

24 Lukas BRITSCHGI SUI

25 Kevin AYMOZ FRA

26 Adam SIAO HIM FA FRA

27 Morisi KVITELASHVILI GEO

28 Matteo RIZZO ITA

29 Daniel GRASSL ITA