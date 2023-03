Pattinaggio artistico, Eteri Tutberidze su Grassl: “E’ caduto in depressione a causa delle critiche”

“Daniel è caduto in depressione a causa delle infinite critiche rivolte nei suoi confronti dai media”. L’allenatrice russa di Daniel Grassl, Eteri Tutberidze, ha commentato il momento difficile che sta attraversando il pattinatore italiano, solo sesto ai Campionati europei in Finlandia. Il 20enne azzurro si era recato a Mosca a fine dicembre dello scorso anno per seguire i programmi di allenamento alla scuola di pattinaggio ‘Sambo-70’ coordinato dalla Tutberidze, allenatrice di fama mondiale che ha portato ai Giochi olimpici di Pechino 2022 anche Kamila Valieva.

“Circa due anni fa voleva venire qui ma non ero pronto – racconta l’allenatrice -. Successivamente ci siamo incontrati nuovamente e lui era andato a Boston per un breve periodo. Il ragazzo è bravo e dobbiamo dargli ciò che gli è dovuto: è stato piuttosto difficile per lui venire qui, in un altro Paese, cerchiamo di aiutarlo il più possibile”.