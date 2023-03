Milano-Sanremo 2023, Ganna: “Felice per il secondo posto, anche se è l’ennesimo di questa stagione”

“Ci abbiamo provato, volevo dare qualcosa in più alla squadra che credeva in me. Sono felice per il secondo posto, ma anche rammaricato perché è l’ennesimo di questa stagione. Speriamo arrivi presto una vittoria su strada”. Così Filippo Ganna, ai microfoni di Rai Sport, dopo la premiazione della Milano-Sanremo in cui ha chiuso in seconda posizione. “Ogni lasciata è persa – dice ancora l’olimpionico del quartetto di Tokyo –, ma bisognerà tornare per cercare la vittoria. Comunque sono felice perché, nonostante una settimana in meno, sono riuscito a stare lì con i migliori, però mi spiace perché averi potuto vincere. Sulla salita potevo seguire Van der Poel – ha aggiunto Ganna –, ma avevo paura, non sapevo nemmeno io come avrebbero reagito le mie gambe. Vorrà dire che sarà stata una prova per le classiche in Belgio: la gara di oggi mi dà morale per le prossime, punto tutto sulla Roubaix”.