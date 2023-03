Salernitana-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Bologna, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Sfida molto delicata quella dell’Arechi tra i campani che cercano altri punti salvezza e i felsinei in piena corsa per entrare in Europa nella prossima stagione. Chi riuscirà ad avere la meglio, i granata o i rossoblu? Appuntamento alle ore 18 di sabato 18 marzo.

Salernitana-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Sergio Floccari.