Pattinaggio artistico, danza ritmica oggi in tv: orari e streaming Europei 2023

Il programma, gli orari e la diretta tv della danza ritmica agli Europei 2023 di pattinaggio artistico. Inizia anche la terza giornata sul ghiaccio finlandese di Espoo, dove a scendere in pista per l’Italia ci saranno le coppie Charlene Guignard/Marco Fabbri, grandi favoriti per la vittoria, e Victoria Manni/Carlo Roethlisberger. Appuntamento oggi, venerdì 27 gennaio, alle ore 12.15.

Diretta tv – La gara verrà trasmessa in diretta streaming su Discovery +, e in differita su Rai Sport a partire dalle ore 16.30.