Programma prossima giornata Serie A 27-28-29-30 gennaio: calendario, orari e tv partite

Il programma della 20esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite del 27, 28, 29 e 30 gennaio. Il girone d’andata è appena terminato con un Napoli in fuga per la vittoria e con un vantaggio enorme rispetto alle dirette concorrenti. C’è però bagarre per i posti in Europa e ogni fine settimana spettacolo assicurato su tutti i campi della massima divisione italiana. Il big match è quello di domenica sera all’Olimpico tra la Roma di Mourinho e i partenopei di Spalletti.

PROGRAMMA 20^ GIORNATA SERIE A 2022/2023

Venerdì 27 gennaio

Ore 18:30 – Bologna-Spezia (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Lecce-Salernitana (Dazn, Zona Dazn)



Sabato 28 gennaio

Ore 15:00 – Empoli-Torino (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Cremonese-Inter (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Atalanta-Sampdoria (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)

Domenica 29 gennaio

Ore 12:30 – Milan-Sassuolo (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)

Ore 15:00 – Juventus-Monza (Dazn, Zona Dazn)

Ore 15:00 – Spezia-Lecce (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Lazio-Fiorentina (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Napoli-Roma (Dazn, Zona Dazn)

Lunedì 30 gennaio

Ore 20:45 – Udinese-Verona (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)