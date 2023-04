Passaro-F.Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming secondo turno Atp Barcellona 2023

Francesco Passaro sfiderà Francisco Cerundolo nel secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo aver tritato Verdasco al primo turno, il tennista azzurro proverà a concedere il bis contro l’argentino Cerundolo, reduce dalla sconfitta contro un altro italiano, Matteo Berrettini, al secondo turno di Monte-Carlo. Tra i due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo favorito sarà Cerundolo, che ha più esperienza a livello Atp ed attualmente è più pronto.

Passaro e Cerundolo scenderanno in campo oggi, mercoledì 19 aprile, come terzo match dalle ore 11:00 sulla Pista 2. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista argentino, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.