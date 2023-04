Italia-Olanda in tv oggi: canale, orario e diretta streaming World Cup femminile 2023 pallanuoto

Tutto pronto per Italia-Olanda, partita valevole per il Girone 1 della seconda fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Sillipo, già certa della qualificazione alla Superfinal di Long Beach (23-25 giugno), tornano in vasca per confrontarsi con un’altra grande squadra e crescere ancora. Non sarà però facile superare la formazione olandese, imbattuta nella prima fase e a caccia di un altro successo. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 italiane di mercoledì 19 aprile ad Atene, in Grecia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Olanda della seconda fase della nuova competizione mondiale riservata alle nazionali che sostituisce la World League.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, PALLANUOTO: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Italia-Olanda della World Cup 2023 di pallanuoto femminile non godrà di copertura televisiva in Italia, ma sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Fina (World Aquatics), la federazione internazionale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.