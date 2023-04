Ciclismo, Freccia Vallone 2023 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto sul Muro di Huy per l’edizione 2023 della Freccia Vallone, con cui oggi prosegue la settimana del Trittico delle Ardenne che si chiuderà domenica con la Liegi-Bastogne-Liegi. Occhi puntati su Tadej Pogacar e Thomas Pidcock, i due rivali chiamati anche oggi a lottare lungo i 194,3 chilometri da Herve a Huy. Non mancano però le possibili sorprese, con l’Italia che cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonisti con Ciccone e Bagioli. Di seguito tutte le informazioni per seguire la “Fleche” al meglio.

FRECCIA VALLONE 2023: PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della Freccia Vallone 2023 è prevista per le ore 11:50, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 16:15 e le 16:40. Il primo dei tre passaggi sul Muro di Huy avrà luogo intorno alle 14:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport a partire dalle 14:30, con il collegamento che inizierà già alle ore 13:00 per la diretta streaming con streaming su GCN+, Eurosport.it e Discovery+. Inizio invece alle 14:30 su RaiPlay, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.