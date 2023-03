Parigi 2024, Comitati olimpici africani favorevoli alla presenza di russi e bielorussi

I Comitati olimpici africani si sono espressi a favore della partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi olimpici di Parigi 2024. La decisione è stata presa in occasione del Comitato esecutivo dell’ANOCA a Nouakchott, in Mauritania. “I membri si sono espressi all’unanimità a favore della partecipazione di atleti russi e bielorussi a tutte le competizioni internazionali”, si legge in una nota. L’eventuale partecipazione, chiaramente, sarebbe sotto lo status di neutrali. Una posizione che fa seguito a quella del Consiglio olimpico dell’Asia (OCA), che aveva proposto già a fine gennaio di integrare gli atleti russi e bielorussi nelle proprie competizioni, come i Giochi Asiatici.

Di fatto la situazione resta complessa, dato che dall’altro lato ci sono invece 35 Paesi, tra cui Francia, Gran Bretagna, Italia, Svezia, Polonia, Stati Uniti e Canada, che hanno firmato una dichiarazione in cui si chiede al Cio di fare chiarezza sulle sue intenzioni. Nel testo si sottolineava come la proposta del Cio di valutare il ritorno alle competizioni di russi e bielorussi sollevi “molte domande e preoccupazioni”.