Lecce, Baschirotto candidato come giocatore del mese: pioggia di voti per il difensore

Il difensore del Lecce, Federico Baschirotto, è senza ombra di dubbio una delle più belle rivelazioni dell’attuale campionato di Serie A. Dopo le tre reti realizzate finora, il centrale potrebbe togliersi un’altra importante soddisfazione poiché è stato candidato a giocatore del mese di febbraio della Serie A. La concorrenza è molto alta, vista la presenza di un inarrestabile Victor Osimhen, ma i tifosi sembrano non avere molti dubbi in merito. I commenti pubblicati sui vari social network, infatti, sono indirizzati verso un clamoroso successo di Baschirotto. A questo punto non resta che vedere l’esito della sfida.