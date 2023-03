Turchia, il Karagumruk di Andrea Pirlo batte 4-3 il Sivasspor

Vittoria rocambolesca per il Karagumruk di Andrea Pirlo, che nella ventiquattresima giornata di campionato ha avuto la meglio per 4-3 sul Sivasspor, prossimo avversario della Fiorentina negli ottavi di Conference League. Grande protagonista Diagne, che con una tripletta ha spinto i suoi verso il successo rendendo vana la doppietta di James. La classifica del campionato turco vede adesso il Karagumruk in ottava posizione con 29 punti, mentre il Sivasspor occupa il tredicesimo posto a quota 24.