Paolini-Zheng in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Qinwen Zheng nella semifinale del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La tennista azzurra sta vivendo un ottimo periodo di forma ma sarà chiamata all’impresa contro la beniamina di casa, protagonista di un finale di stagione davvero superlativo. Considerando anche il trionfo ai Giochi Asiatici, Zheng ha vinto 12 delle ultime 14 partite giocate. Questa settimana, invece, ha sconfitto in due set Volodko, Sakkari e Kalinina, dando sempre l’impressione di essere in controllo. Anche Paolini ha vinto tre match degni di nota, soprattutto quello contro Garcia, perciò non partirà affatto spacciata. I favori sono però dalla parte della cinese, la quale ha avuto la meglio nell’unico precedente, pochi mesi fa sulla terra rossa di Palermo.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Zheng scenderanno in campo sabato 14 ottobre, non prima delle ore 12:30 italiane (18:30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Paolini e Zheng garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.