MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo sprint race GP Indonesia 2023

La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornate dopo la sprint race del Gran Premio d’Indonesia. Jorge Martin si aggiudica i 12 punti della mini-gara e va a prendersi la vetta della classifica, ora con sette punti di vantaggio su un Pecco Bagnaia sempre più in difficolta anche in vista della prova di domani. Buoni punti guadagnati anche dagli altri azzurri: da Bezzecchi a Marini, passando per Bastianini e Di Giannantonio che avevano avuto fin qui una stagione sfortunata.

ORDINE DI ARRIVO SPRINT RACE

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP