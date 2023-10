Trevisan-Siniakova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Katerina Siniakova nella semifinale del WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città asiatica. Dopo la vittoria ai danni di Mertens che le ha permesso di rientrare tra le prime 40 del mondo, la giocatrice azzurra è pronta a tornare in campo per andare a caccia del pass per la finale. L’ultimo ostacolo che la separa dall’atto conclusivo del torneo risponde al nome della ceca Siniakova, reduce da una bella vittoria contro Pavlyuchenkova. 1-1 i precedenti tra le due, andati in scena entrambi nel 2022 e sul cemento: match che si preannuncia dunque equilibrato e tutto da vivere.

Trevisan e Siniakova scenderanno in campo sabato 14 ottobre, non prima delle ore 10:00 italiane (le 16 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Siniakova garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.