Paolini-Siegemund in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Laura Siegemund nei quarti di finale del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. Non vuole smettere di sognare la numero uno d’Italia, che dopo la splendida vittoria al secondo turno contro una top 10 come Caroline Garcia mette nel mirino la semifinale. Sulla sua strada troverà la tedesca Siegemund, partita addirittura dalle qualificazioni, che a sorpresa ha sconfitto la più quotata Samsonova. In parità i precedenti tra le due (1-1), ma entrambi si sono disputati su terra rossa. A partire favorita sarà Paolini, che in caso di vittoria raggiungerebbe (seppur provvisoriamente) il best ranking di numero 30.

Paolini e Siegemund scenderanno in campo venerdì 13 ottobre, alle ore 9:00 italiane (15 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Paolini e Siegemund garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.