Italia: fuori Tonali e Zaniolo, dentro El Shaarawy. Spalletti convoca il calciatore della Roma

In vista del doppio impegno contro Malta e Inghilterra, il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha convocato Stephan El Shaarawy. Una scelta dettata dalla perdita di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che hanno lasciato il ritiro di Coverciano per il loro coinvolgimento nel caso scommesse. Secondo quanto riportato dalla Federcalcio, il calciatore della Roma prenderà parte all’allenamento in programma stamattina alle 11.