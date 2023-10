Trevisan-Mertens in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Elise Mertens nei quarti di finale del WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città asiatica. Dopo la comoda vittoria all’esordio contro Bucsa, la giocatrice toscana ha superato anche il secondo turno, vincendo una battaglia di quasi tre ore contro la polacca Frech. Ora l’asticella si alza dato che sulla sua strada troverà la belga Mertens, accreditata della terza testa di serie. Grazie alle vittorie ai danni di Saville e Lansere è riuscita ad invertire il trend, essendo reduce da 4 sconfitte negli ultimi 5 match giocati, tuttavia non sta sicuramente vivendo il miglior periodo di forma della sua carriera. Ciò vuol dire che Martina potrà giocarsi le sue carte e provare ad impensierire un’avversaria che sul cemento si trova più a suo agio di lei. L’unico precedente risale a inizio anno, in quel di Abu Dhabi (in cui Trevisan vinse appena due giochi), ma in questo lasso di tempo tante cose sono cambiate e l’azzurra non partirà assolutamente spacciata.

Trevisan e Mertens scenderanno in campo venerdì 13 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Mertens garantendo aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.