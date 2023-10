Korpatsch-Ruse in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Cluj-Napoca 2023

Tamara Korpatsch affronterà Elena Gabriela Ruse nella finale del Wta 250 di Cluj-Napoca 2023, torneo in programma sul cemento della città romena. L’aria di casa fa bene alla 25enne di Bucarest, che ha raggiunto la terza finale in carriera a livello Wta nonché la prima dopo oltre due anni e mezzo dall’ultima. Dopo aver sconfitto all’esordio la testa di serie numero 2 Parks, in semifinale è arrivata un’altra vittoria contro la quarta favorita del seeding, Masarova. A separare Ruse dal titolo c’è la tedesca Korpatsch, che dopo aver vinto tre match sofferti al terzo set ha superato in due parziali la connazionale Lys in semifinale. Per lei si tratta addirittura della prima finale Wta in carriera, arrivata a 28 anni. Ruse ha vinto entrambi i precedenti e, in caso di vittoria, si porterebbe a ridosso della top 100. Korpatsch invece va a caccia del primo titolo e del best ranking con debutto tra le prime 70 del mondo.

Korpatsch e Ruse scenderanno in campo domenica 22 ottobre alle ore 16:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile inoltre tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Korpatsch e Ruse garantendo ai propri lettori una news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.