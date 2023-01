Paolini-Masarova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Rebecca Masarova nel primo turno del torneo WTA 250 di Lione 2023 (cemento). La tennista azzurra torna in campo dopo la trasferta australiana e lo fa in Francia contro la qualificata Masarova. Esordio tutt’altro che agevole per Jasmine, opposta alla spagnola numero 93 del mondo reduce da due belle vittorie nel tabellone cadetto contro Hesse e Juvan. Paolini ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno in un Itf sul cemento spagnolo, ma quel match fu molto equilibrato e non è da escludere che possa esserlo anche quello di scena a Lione. In palio un posto al secondo turno contro la vincente del derby russo Andreeva-Blinkova.

Paolini e Masarova scenderanno in campo nella giornata di martedì 31 gennaio, con orario ancora da definire.