Parigi 2024, la Lettonia si schiera con l’Ucraina: “Pronti al boicottaggio se russi e bielorussi parteciperanno”

Žoržs Tikmers, presidente del Comitato olimpico lettone, ha dichiarato che il paese boicotterà i Giochi Olimpici di Parigi 2024 qualora fossero ammessi gli atleti russi e bielorussi: “Se parteciperanno, la squadra lettone non sarà presente a Parigi“. La Lettonia è dunque sulla stessa lunghezza d’onda dell’Ucraina, che pochi giorni fa aveva minacciato il boicottaggio qualora il Cio dovesse consentire a russi e bielorussi di partecipare. Per il momento il Cio non ha commentato le parole di Tikmers.