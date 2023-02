MotoGP, ecco i nuovi orari: programma rivoluzionato, sabato pomeriggio la sprint

Nuovo format per la MotoGP. Come è già noto, da questa stagione nella classe regina del Motomondiale sarà prevista una gara sprint al sabato e il Mondiale 2023 cambierà dunque il proprio programma standard del weekend. Il venerdì resta dedicato alle prove libere, prima sessione alle 10.45 della durata di 45 minuti, seconda sessione alle ore 15 di 60 minuti. Al sabato le FP3 alle 10.10 della durata di 30 minuti, quindi Q1 alle 10.50 e Q2 alle 11.15 per decretare la pole position della gara sprint delle ore 15. I piazzamenti di questa sprint race stabiliranno la griglia di partenza per la consueta gara della domenica: prima il warm-up di dieci minuti alle ore 9.45, poi semaforo verde alle ore 14, unico orario rimasto tradizionale.