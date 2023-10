Paolini-Marcinko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Petra Marcinko nel secondo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento di scena sui campi in cemento outdoor della città tunisina. Prosegue l’ottimo momento di forma della giocatrice azzurra, che pochi giorni dopo la semifinale a Zhengzhou ha superato in scioltezza il primo turno a Monastir, liberandosi di un’avversaria ostica come Alizé Cornet. Sulla sua strada ora la giovane croata Marcinko, capace di sconfiggere all’esordio la spagnola Bassols. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente Paolini, ma guai a sottovalutare Marcinko, avversaria molto insidiosa. Tra le due non ci sono precedenti.

Paolini e Marcinko scenderanno in campo mercoledì 18 o giovedì 19 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di Jasmine Paolini sul suolo nordafricano garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.