Monza, Fininvest smentisce voci sulla vendita: “Notizia falsa, non c’è alcuna trattativa”

Il Monza smentisce le voci di una possibilita vendita del club a un fondo giapponese. ‘Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento – dice un portavoce di Fininvest all’Ansa – Non c’è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa”. Sin dalla scomparsa di Silvio Berlusconi negli ultimi mesi sono stati diversi i rumors in merito alla cessione della società biancorossa, ma per ora – evidentemente – nulla di concreto. Fininvest ha acquistato la società brianzola nel settembre del 2018, investendo più di 100 milioni di euro nel corso di questi cinque anni e portandolo dalla Serie C fino all’11°posto nella Serie A della passata stagione.