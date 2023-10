Parigi 2024, nuove perquisizioni nella sede del comitato organizzatore

Perquisizioni nella sede del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici del 2024 e delle agenzie incaricate di organizzare gli eventi relativi alle cerimonie di apertura dei Giochi. Secondo le informazioni dell’Agence France Presse, che cita una fonte vicina alla questione, il blitz è avvenuto nella giornata di ierinell’ambito di una nuova indagine condotta dalla Procura nazionale finanziaria per favoritismo e ricettazione. Oltre a Cojo, le società perquisite sono Double 2, Ubibene, Obo e Paname. In una nota riportata da Le Parisien, l’ente organizzatore “conferma che il PNF si è presentato presso la sua sede mercoledì 18 ottobre e ha ottenuto tutte le informazioni richieste. Parigi 2024 collabora pienamente alle indagini come ha sempre fatto”.