L’Ekipe Orizzonte è Campione d’Italia: battuta la Sis Roma 8-6 in gara 4 a Catania, chiudendo la serie per 3-1 ed aggiudicandosi così il 23esimo scudetto della sua storia. Doblete per le etnee, che dopo aver già alzato questa stagione la Coppa Italia, vincono anche il loro quarto Scudetto consecutivo.