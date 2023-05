Formazioni ufficiali Manchester City-Real Madrid, Champions League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Real Madrid, sfida valida per la semifinale di ritorno di Champions League 2022/2023. All’Etihad Stadium si ripartirà dall’1-1 dell’andata e con il favore del pubblico gli uomini di Guardiola proveranno a tornare in finale per sfidare l’Inter a Istanbul tra qualche settimana. Non dovrebbero esserci sorprese rispetto a sette giorni fa nelle scelte di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, con il tecnico dei padroni di casa che dovrà fare nuovamente a meno dell’infortunato Aké. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 17 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Akanji; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Grealish.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.