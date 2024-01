Pallanuoto, Europei maschili 2024: storico primo oro per la Spagna. La Croazia crolla nel finale a Zagabria

Storico oro per la Spagna agli Europei di pallanuoto maschile al termine di una finale al cardiopalma contro la Croazia. In quel di Zagabria i padroni di casa assaporano il secondo titolo continentale consecutivo, ma nel finale vengono rimontati dagli iberici che si impongono per 11-10 e ottengono anche il pass per i prossimi Giochi di Parigi. Un match equilibrato per lunghi tratti, con il punteggio che è sull’8-8 nel terzo periodo. Qui la Croazia mette a segno l’allungo che pare decisivo per il 10-8 che viene difeso fino a 4′ dalla fine. Poi Sanahuja riporta la sua squadra a -1 e Granados con una doppietta negli ultimi 2′ di partita ribalta tutto e trascina i suoi a un’incredibile prima vittoria europea.