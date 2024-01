Bayern Monaco, nuovo problema al ginocchio per De Ligt

Non c’è pace per Matthijs De Ligt, ancora costretto a fermarsi. Il difensore del Bayern Monaco, che già sul finire dell’anno solare 2023 era stato fermo più di un mese per un problema al ginocchio, ora deve nuovamente rimanere lontano dai campi di gioco. Secondo quanto comunica il Bayern Monaco in un report ufficiale, il calciatore olandese si è infortunato alla capsula articolare del ginocchio sinistro durante il ritiro invernale svolto in Portogallo. A questo punto appare anche in dubbio la sua presenza negli ottavi di Champions League contro la Lazio.