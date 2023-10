Pallanuoto, Champions League 2023/2024: Pro Recco batte lo Jug Adriatic, sconfitta per Brescia

Serata agrodolce per la pallanuoto italiana, con Pro Recco e AN Brescia impegnate nei rispettivi match valevoli per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Nel gruppo B, i liguri hanno sconfitto con un sonoro 14-7 i croati dello Jug Adriatic. Protagonista Younger, autore di una tripletta. Niente da fare invece per i lombardi, inseriti nel girone A, i quali hanno ceduto il passo ai servi della Novi Beograd con il punteggio di 13-8. Brava a tenere botta fino all’8-8, Brescia è crollata nel finale, subendo un parziale di 5-0.