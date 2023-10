Polemica negli Usa: Messi tra i candidati al titolo di MVP della MLS con appena 4 partite disputate

E’ polemica accesa negli Stati Uniti per quanto accaduto in MLS, dove Lionel Messi è stato inserito tra i 30 giocatori candidati al titolo di MVP del campionato americano. La Pulce, e questa è la ragione delle contestazioni, ha giocato appena quattro partite a Miami segnando un gol e servendo due assist, un bottino sia a livello di presenze che di marcature considerato troppo esiguo per essere preso realmente in considerazione.