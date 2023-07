Palio di Siena: Assunta, sorteggiate Tartuca, Chiocciola e Giraffa

Sono state estratte Tartuca, Chiocciola e Giraffa come Contrade che, assieme a Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila e Istrice prenderanno parte al Palio di Siena del prossimo 16 agosto. I sorteggi hanno visto Tartuca estrarre se stessa, il Drago la Chiocciola, la Lupa la Civetta che, per il provvedimento di esclusione dalla Carriera, è stata posizionata alle trifore del secondo piano di Palazzo Pubblico. La terza Contrada che prenderà parte al Palio dell’Assunta è la Giraffa estratta dal Leocorno. Insieme alla Civetta le altre sei contrade che non correranno sono: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio e Leocorno.